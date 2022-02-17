Саратов, , 14:48 — REGNUM В Саратове повторно рассмотрели дело бывшего главы администрации города Алексея Прокопенко. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

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Бывшего сити-менеджера обвиняли в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). В июне 2021 года Прокопенко был признан невиновным в связи с его непричастностью к незаконным действиям.

«Апелляционным определением Саратовского областного суда от 20 сентября 2021 года оправдательный приговор был отменен, дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе в Кировский районный суд города Саратова», — информирует пресс-служба суда.

Выслушав стороны, проанализировав все представленные сведения, суд пришел к выводу о виновности подсудимого.

Приговором от 17 февраля Алексей Прокопенко признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и штрафа в размере 700 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, в 2012 году на Прокопенко было заведено сразу несколько уголовных дел за злостное неисполнение решении суда по выделению квартир стоящим в очереди гражданам. Позднее их объединили в одно производство. В августе 2014 года правая рука главы Саратова Олега Грищенко Алексей Прокопенко был признан судом виновным и приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей. Даже несмотря на то, что Олег Грищенко предпринял много шагов для его защиты.

С 2014 года Прокопенко находился в розыске, в марте 2019 года он сдался следователям. Главой администрации Саратова он был с 2010 по 2013 год.

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