Киев, , 14:33 — REGNUM Истерия, которая раздувается западными странами на тему якобы возможного «вторжения» России на Украину, нужна для того, чтобы удерживать эту страну в сфере влияния Запада. Об этом 17 февраля заявила депутат украинской Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Антонина Славицкая в своей статье, размещенной на сайте телеканала «112 Украина».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметила депутат от ОПЗЖ, такое громкое и публичное искажение фактов для достижения собственной цели, какое имело место в случае с заявлениями со стороны СМИ и официальных лиц Запада о конкретных датах якобы возможного «вторжения» России на Украину, которые не подтвердились, является чем-то новым в мировой политике.

«Цель же Альянса (а также Евросоюза, Америки, то есть всего «коллективного Запада») состоит в том, чтобы не выпускать Украину из сферы своего влияния», — указала в своей статье Славицкая.

При этом она назвала обидным тот факт, что для Украины предлагается выбор двигаться только в сторону Востока или Запада, а не строить т.н. «украинскую Украину», живущую саму по себе без влияния на нее из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова оказать содействие в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.