Асунсьон, 17 февраля 2022, 14:31 — REGNUM Парагвайские и бразильские органы безопасности договорились о создании двухстороннего командования на границе между парагвайским городом Педро-Хуан-Кабальеро и бразильским городом Понта-Пора с целью борьбы с организованной преступностью. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Agencia de Información Paraguaya.
По словам министра внутренних дел Парагвая Арнальдо Гиссио, второе подобное командование планируется разместить в городах Сальто-дель-Гуайра в Парагвае и Гуайра в Бразилии.
С помощью этих оперативных сил страны будут налаживать обмен информацией и сотрудничество в борьбе с организованной преступностью и связанной с ней деятельностью.
Стороны также планируют содействовать увеличению технической помощи со стороны Бразилии и международных экспертов в этой области. Соглашение было достигнуто в результате встречи представителей сил безопасности обеих стран.