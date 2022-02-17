Асунсьон, , 14:31 — REGNUM Парагвайские и бразильские органы безопасности договорились о создании двухстороннего командования на границе между парагвайским городом Педро-Хуан-Кабальеро и бразильским городом Понта-Пора с целью борьбы с организованной преступностью. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Agencia de Información Paraguaya.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

По словам министра внутренних дел Парагвая Арнальдо Гиссио, второе подобное командование планируется разместить в городах Сальто-дель-Гуайра в Парагвае и Гуайра в Бразилии.

С помощью этих оперативных сил страны будут налаживать обмен информацией и сотрудничество в борьбе с организованной преступностью и связанной с ней деятельностью.

Стороны также планируют содействовать увеличению технической помощи со стороны Бразилии и международных экспертов в этой области. Соглашение было достигнуто в результате встречи представителей сил безопасности обеих стран.