Тюмень, , 14:31 — REGNUM Старейший участник Великой Отечественной войны живёт в Тюмени. Об этом сообщает организация «Бессмертный полк России».

Александра Васильевна Чебаненко Www.polkrf.ru

Менее чем через месяц Александре Чебаненко исполнится 105 лет. Она признана старейшим в России ныне здравствующим участником Великой Отечественной войны.

Родилась Александра Чебаненко 10 марта 1917 года в селе Богоявленское Земетченского района Пензенской области. Она была призвана в ряды Красной армии 26 июня 1941 года. Воевала в составе 117-й и 237-й Гвардейских дивизий на I и II Украинских фронтах, под Киевом получила тяжёлое ранение. Награждена орденом Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», многими другими наградами. Демобилизовалась в 1946 году, работала на заводе «Запорожсталь», затем переехала в посёлок Междуреченский Кондинского района Тюменской области. На данный момент проживает в Тюмени.

Александра Васильевна освобождала Украину, Чехословакию, победу встретила в Германии. Все её восемь братьев погибли на войне.

Демобилизовавшись в 1946 году, трудилась на заводе «Запорожсталь», затем переехала в посёлок Междуреченский Кондинского района Тюменской области. Ныне проживает в Тюмени.