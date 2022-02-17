Тбилиси, 17 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Отставка Георгия Гахарии с поста премьер-министра Грузии в феврале 2021 года сопровождалась «шокирующими деталями», о которых станет известно позже. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Палитраньюс».

Davit Teteloshvili Георгий Гахария

"Если он сам скажет, что произошло на самом деле, то уничтожит себя. Речь идёт о таких деталях предательства, которые могут шокировать людей», — сказал Кобахидзе.

Он сказал, что пока не может сообщить подробности, но в конце концов эту информацию обнародуют.

Напомним, Гахария покинул пост премьер-министра 18 февраля 2021 года, когда накалилось противостояние между «Мечтой» и оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД). Председателя ЕНД Нику Мелию по решению суда следовало арестовать, но он заперся в штабе партии, окруженный толпой сторонников. Гахария отказался давать команду силовикам на операцию по захвату Мелии и покинул пост и правящую партию. В мае он создал свою партию «За Грузию» и переменил туда многих членов «Мечты».