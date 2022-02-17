Сеул, 17 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль вновь опередил по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательские компании Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research и Hankook Research.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 16 февраля среди 1012 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 40% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 31%.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль набрал 5% голосов, а Ли Чжэ Мён, напротив, потерял 4%.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (8%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (2%).

Между тем 50% участников опроса считают, что на предстоящих выборах должен победить кандидат от оппозиции, а 38% — кандидат от правящей партии.