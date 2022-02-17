Афины , 17 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился с новым послом Армении в Греции Тиграном Мкртчяном. Об этом сообщило министерство иностранных дел на странице в соцсети Twitter 17 февраля.

PublicDomainPictures Сотрудничество

Дендиас пожелал армянскому дипломату успешной работы на этом посту.

Беседа была посвящена дальнейшему углублению греко-армянских связей в свете тридцатилетия установления дипломатических отношений между двумя странами.