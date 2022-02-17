Каракас, , 14:27 — REGNUM Первый заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо настаивает на необходимости сохранения национального единства перед лицом попыток внешней агрессии. Об этом пишет Prensa Latina.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы — народ мира, Венесуэла поднимает свой голос перед лицом попыток империализма и его лакеев напасть на наш народ, исторически мы продемонстрировали свое решение быть свободными и суверенными, они не смогли и не смогут сломить нас. Мы победим», — сказал Кабельо.

По его словам, «при защите родины не бывает полумер», намекая на недавние расследования, которые выявили участие бывшего президента Аргентины Маурисио Макри в операции «Пума», целью которой было вторжение в Венесуэлу.

В этой связи он подчеркнул, что аргентинские власти должны начать расследование по этому поводу, не боясь Международного валютного фонда или Макри, и подчеркнул, что венесуэльцы будут защищать национальный суверенитет от любой угрозы или нападения.