Каракас, 17 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо настаивает на необходимости сохранения национального единства перед лицом попыток внешней агрессии. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

«Мы — народ мира, Венесуэла поднимает свой голос перед лицом попыток империализма и его лакеев напасть на наш народ, исторически мы продемонстрировали свое решение быть свободными и суверенными, они не смогли и не смогут сломить нас. Мы победим», — сказал Кабельо.

По его словам, «при защите родины не бывает полумер», намекая на недавние расследования, которые выявили участие бывшего президента Аргентины Маурисио Макри в операции «Пума», целью которой было вторжение в Венесуэлу.

В этой связи он подчеркнул, что аргентинские власти должны начать расследование по этому поводу, не боясь Международного валютного фонда или Макри, и подчеркнул, что венесуэльцы будут защищать национальный суверенитет от любой угрозы или нападения.