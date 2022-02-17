Москва, , 14:26 — REGNUM Последствия «жестких» санкций, вводимых в случае «мифического» вторжения Россию на Украину будут носить глобальный характер из-за той роли, которая занимает Россия в мировом энергетическом рынке, являясь поставщиком энергоносителей в Европу и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Раздуваемая на Западе истерия по поводу «мифического» вторжения на Украину направлена на ослабление позиций России в мировой экономике, в том числе в энергетическом секторе.

Разрабатываемые США пакеты «жестких» санкций включают в себя комплекс мер, направленных против физических и юридических лиц, ограничения деятельности финансовых институтов и SWIFT, меры по государственному российскому долгу, экспортные ограничения и запреты на передачу новых технологий.

Конкретныйперечень «жестких» санкций теперь не публикуется для того, чтобы Россия не могла к ним подготовиться. Однако на Западе растет понимание того, что последствия вводимых США и странами ЕС санкций против России будут обоюдными.

Для этого достаточно рассмотреть энергетический сектор Европы и США и понять, какую долю занимает на нем Россия. Так по поставкам природного газа на европейский континент Россия занимает на нем 32% газового рынка, ежегодно поставляя порядка 180 млрд кубометров природного газа.

Найти замену поставкам российского газа не предоставляется возможным. Поставляемый газ уникален как по цене, которая в 5−10 раз ниже цены американского СПГ, так и по чистоте углеродного следа.

Развитая инфраструктура трубопроводов надежно обеспечивает Европу голубым топливом и имеет многолетнюю безупречную историю поставок.

Наращивание Европой импорта СПГ требует строительства портовых терминалов для его приемки, как и нового танкерного флота для его перевозки.

Затраты на это несоизмеримы с уже вложенными европейскими инвесторами 5 млрд евро в «Северный поток — 2», который уже лежит у «ног» Германии и ждет своего запуска.

Скорейший запуск «Северного потока — 2» способен стабилизировать газовый рынок Европы уже сегодня и позволит странам ЕС уверенно двигаться в направлении «зеленого» энергетического перехода с постепенным отказом от тепловой энергетики.

«Жесткие» санкции приведут к негативным последствиям для промышленного сектора Европы и европейских домохозяйств. Кроме того, перенаправление потоков СПГ из Азии в Европу вызовет новый энергетический кризис в Азии.

Что касается нефтяного рынка. Россия входит в тройку нефтедобывающих стран мира, включая США и Саудовскую Аравию. Россия член ОПЕК+. Добыча нефти осуществляется в строгом соответствии с принимаемой странами экспортерами нефти стратегией и квотируемой суточной добычей «черного золота».

Цены на мировом нефтяном рынке формируются с учетом потребления российской нефти, имеющей уникальные вязкостные и энергетические показатели. В мае 2021 года Россия заняла второе место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США после Канады.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США в мае вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, при этом поставки только нефти увеличились в 65 раз.

Приведенные цифры показывают, что эффект от введения санкций в направлении ограничения поставок нефти и нефтепродуктов будет существенным и взаимным. Цены на бензин, за которые американцы критикуют Джо Байдена, взлетят.

В этой связи включение санкций против энергетического сектора России в пакет «жестких» рестрикций маловероятно из-за значительного урона, который могут оказать подобные действия для самих инициаторов санкций и мирового энергетического рынка в целом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России, введённые в случае гипотетического вторжения на Украину, могут повлиять на весь мир, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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