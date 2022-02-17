Москва, 17 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Последствия «жестких» санкций, вводимых в случае «мифического» вторжения Россию на Украину будут носить глобальный характер из-за той роли, которая занимает Россия в мировом энергетическом рынке, являясь поставщиком энергоносителей в Европу и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Раздуваемая на Западе истерия по поводу «мифического» вторжения на Украину направлена на ослабление позиций России в мировой экономике, в том числе в энергетическом секторе.

Разрабатываемые США пакеты «жестких» санкций включают в себя комплекс мер, направленных против физических и юридических лиц, ограничения деятельности финансовых институтов и SWIFT, меры по государственному российскому долгу, экспортные ограничения и запреты на передачу новых технологий.

Конкретныйперечень «жестких» санкций теперь не публикуется для того, чтобы Россия не могла к ним подготовиться. Однако на Западе растет понимание того, что последствия вводимых США и странами ЕС санкций против России будут обоюдными.

Для этого достаточно рассмотреть энергетический сектор Европы и США и понять, какую долю занимает на нем Россия. Так по поставкам природного газа на европейский континент Россия занимает на нем 32% газового рынка, ежегодно поставляя порядка 180 млрд кубометров природного газа.

Найти замену поставкам российского газа не предоставляется возможным. Поставляемый газ уникален как по цене, которая в 5−10 раз ниже цены американского СПГ, так и по чистоте углеродного следа.

Развитая инфраструктура трубопроводов надежно обеспечивает Европу голубым топливом и имеет многолетнюю безупречную историю поставок.

Наращивание Европой импорта СПГ требует строительства портовых терминалов для его приемки, как и нового танкерного флота для его перевозки.

Затраты на это несоизмеримы с уже вложенными европейскими инвесторами 5 млрд евро в «Северный поток — 2», который уже лежит у «ног» Германии и ждет своего запуска.

Скорейший запуск «Северного потока — 2» способен стабилизировать газовый рынок Европы уже сегодня и позволит странам ЕС уверенно двигаться в направлении «зеленого» энергетического перехода с постепенным отказом от тепловой энергетики.

«Жесткие» санкции приведут к негативным последствиям для промышленного сектора Европы и европейских домохозяйств. Кроме того, перенаправление потоков СПГ из Азии в Европу вызовет новый энергетический кризис в Азии.

Что касается нефтяного рынка. Россия входит в тройку нефтедобывающих стран мира, включая США и Саудовскую Аравию. Россия член ОПЕК+. Добыча нефти осуществляется в строгом соответствии с принимаемой странами экспортерами нефти стратегией и квотируемой суточной добычей «черного золота».

Цены на мировом нефтяном рынке формируются с учетом потребления российской нефти, имеющей уникальные вязкостные и энергетические показатели. В мае 2021 года Россия заняла второе место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США после Канады.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США в мае вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, при этом поставки только нефти увеличились в 65 раз.

Приведенные цифры показывают, что эффект от введения санкций в направлении ограничения поставок нефти и нефтепродуктов будет существенным и взаимным. Цены на бензин, за которые американцы критикуют Джо Байдена, взлетят.

В этой связи включение санкций против энергетического сектора России в пакет «жестких» рестрикций маловероятно из-за значительного урона, который могут оказать подобные действия для самих инициаторов санкций и мирового энергетического рынка в целом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России, введённые в случае гипотетического вторжения на Украину, могут повлиять на весь мир, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Читайте также: Глава Минфина США: последствия санкций против Москвы будут глобальными