Наблус, Палестина, , 14:30 — REGNUM Группа израильских поселенцев вторглась на территорию археологического района Себастия на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское агентство Wafa.

Полиция. Израиль Israel Police

По данным журналистов, группа из более чем 150 человек прибыла в район Себастии утром в четверг, 17 декабря. Непосредственно перед этим район был оцеплен израильской армией, которая перекрыла дороги для местного арабского населения.

Сотрудники СМИ считают, что подобные акции предпринимаются израильскими властями для захвата района раскопок Себастии и его последующей «иудизации».

Отмечается, что ранее израильские власти неоднократно предпринимали аналогичные меры шаги в отношении археологических и религиозных объектов, расположенных на палестинской территории.