В Палестине произошло столкновение между еврейскими поселенцами и арабами
Наблус, Палестина, 17 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Группа израильских поселенцев вторглась на территорию археологического района Себастия на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское агентство Wafa.
По данным журналистов, группа из более чем 150 человек прибыла в район Себастии утром в четверг, 17 декабря. Непосредственно перед этим район был оцеплен израильской армией, которая перекрыла дороги для местного арабского населения.
Сотрудники СМИ считают, что подобные акции предпринимаются израильскими властями для захвата района раскопок Себастии и его последующей «иудизации».
Отмечается, что ранее израильские власти неоднократно предпринимали аналогичные меры шаги в отношении археологических и религиозных объектов, расположенных на палестинской территории.