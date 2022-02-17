Кито, 17 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Личный состав вооруженных сил Эквадора задержал на своей территории предполагаемого лидера незаконной вооруженной группировки из Колумбии, известного как «Эль Паиса». Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Спецоперация в эквадорской провинции Сукумбиос, была осуществлена благодаря скоординированным действиям военных, национальной полиции и сотрудников прокуратур обеих стран.

В результате операции был задержан гражданин Колумбии, не имеющий документов и опознанный как «Эль Паиса».

Согласно заявлению вооруженных сил, он является предполагаемым лидером одной из незаконных вооруженных группировок Колумбии и объявлен Интерполом как «наиболее разыскиваемый» преступник.