Курск, , 14:23 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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17 февраля зарегистрировано 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 40 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 98 тыс. 460 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 84 тыс. 973 пациента, в том числе 185 — за последние сутки.

Всего скончался 2245 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.