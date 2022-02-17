Красноярск, , 14:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в федеральном оперштабе.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 9734 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в крае выявлено 279 475 носителей коронавируса, выздоровели 195 758 человек.

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