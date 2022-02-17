Липецк, , 14:18 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 144 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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17 февраля выявлено 1203 новых случая заражения коронавирусом — на 184 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 115 тыс. 352 случая заражения.

За весь период наблюдения 95 тыс. 181 человек был выписан после курса лечения, в том числе 1840 — за последние сутки.

За весь период скончались 3185 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.