Самара, 17 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Руководителей двух коммерческих фирм обвинили в невыплате зарплаты на общую сумму свыше 79 млн рублей в Самарской области. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

По версии следствия, с марта 2020 года по август 2021 года руководитель ООО «Альтарикс» не произвел выплату зарплаты 78 сотрудникам организации на общую сумму свыше 36 млн 300 тысяч рублей.

В материалах дела указано, что на расчетных счетах этого предприятия были необходимые деньги, но фигурант уголовного дела использовал их для удовлетворения денежных требований других кредиторов и увеличения суммы оборотного капитала общества, погашения налоговых выплат.

Кроме того, по версии следствия, руководитель ООО «Клауд Линк» с января 2020 года по май 2021 года не произвел выплату зарплаты 106 сотрудникам организации на общую сумму свыше 43 миллионов рублей.

В материалах дела указано, что деньги за счет которых была возможность погасить эту задолженность, были направлены на налоговые выплаты, расчеты с арендодателями, увеличение оборотного капитала предприятия и получения дохода от его использования.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам невыплаты заплаты. Материалы дел переданы в суд, где буду рассмотрены по существу.