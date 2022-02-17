Москва, 17 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. На территории России должно быть запрещено вещание телеканала Euronews, который выводит в эфир экстремистские заявления и оскорбления в адрес президента России, заявила в четверг, 17 февраля, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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«Нужно законодательно запретить распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента России. За примерами далеко ходить не нужно. Вчера в эфире русской редакции Euronews было озвучено следующее оскорбительное и экстремистское заявление: «Когда Путина в наручниках и с мешком на голове привезут в Гаагу, на трибунал — вот тогда всё закончится», — написала Мизулина в своем Телеграм-канале.

«Сегодня Лига безопасного интернета обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру по этому поводу. Полагаем, что необходимо вообще прекратить вещание этого канала на территории России», — добавил Мизулина.

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Как сообщалось ранее, в эфире канала и на сайте русскоязычной версии Euronews был опубликован сюжет «Киевляне раскупают оружие». «Когда развалится Россия, тогда всё закончится. Когда Путина в наручниках и с мешком на голове привезут в Гаагу, на трибунал — вот тогда всё закончится», — заявил в кадре один из интервьюируемых.

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Одним из акционеров Euronews является ВГТРК. С 2017 года, после продажи части акций, доля составляет 2,29%. В 2001—2017 годах утренние программы Euronews транслировались на входящем в структуру ВГТРК канале «Культура». Сейчас телеканал в России доступен в интернете и для подписчиков «Триколора», а в ряде регионов страны — также в кабельных сетях.