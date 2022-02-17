Киев, 17 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Соглашение об общем авиационном пространстве Украины с Европейским союзом ратифицировала украинская Верховная рада. Об этом 17 февраля сообщает агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Уточняется, что за соответствующий законопроект отдали свои голоса 311 украинских народных избранников при 226 минимально необходимых для принятия такого решения.

При этом заместитель министра инфраструктуры Украины Анна Юрченко указала, что ратифицирование такого соглашения предусматривается одной из статей соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

«Согласно положениям соглашения, стороны обеспечат создание общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе идентичных правил авиационной безопасности полетов, организации воздушного движения, социального обеспечения работников, работы систем компьютерного бронирования, защиты окружающей среды и прав потребителей», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президента Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) не хотят видеть в его составе Украину.