Ульяновск, 17 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области вступил в силу приговор по делу об изготовлении холодного оружия, угрозе убийством и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор выслушал 50-летний житель Павловского района Ульяновской области. Следствием установлено, что 19 июля 2021 года он собрал на окраине села дикорастущее наркосодержащее растение, изготовив из него масло.

«В состоянии наркотического опьянения он угрожал задушить сожительницу, пытавшуюся уничтожить незаконно изготовленный мужчиной по типу охотничьего нож», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), а также в незаконном изготовлении холодного оружия (ч. 4 ст. 223 УК РФ) и хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Решением суда, которое вступило в силу, ему назначено три года и один месяц колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 года в Ульяновской области завершено расследование в отношении жителя Свердловской области, которого обвинили в попытке незаконного сбыта 4,5 кг наркотиков

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