Москва, 17 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Компании и эксперты, которые занимаются вопросами релокации и инвестиционной иммиграции, обеспокоены планами Британии отменить визу инвестора. «Виза инвестора Британии существует достаточно давно, от всей доли инвесторов российских заявителей занимает 18%. Заявки на данную визу подают менее 100 человек в год, а проверяют инвесторов на самом высоком уровне. В данной программе крайне высокий порог инвестиционного участия, и благонадежность инвесторов тщательно рассматривается», — заявил ИА REGNUM руководитель российского подразделения Astons Игорь Немцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Великобритания намерена отказаться от выдачи «золотых виз» из-за очередного витка обострения отношений России с Западом.

Как отметил Немцов, есть надежда, что за эскалацией конфликтной ситуации последует разрядка: «Мы надеемся на позитивные новости в отрасли».