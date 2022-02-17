Москва, 17 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В 2022 году «Яндекс» планирует достичь общей выручки в полтриллиона рублей. Этому способствует увеличения онлайн-рынка электронной коммерции в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс. Еда»

«За счёт чего компания планирует это сделать, и насколько реальны прогноз компании?

Во-первых, за счёт роста выручки своих наиболее доходных основных сегментов: «Поиск и портал» — рост на 15−17% в 2022 году и «Такси» — до 50%.

Во-вторых, компания прогнозирует увеличение товарооборота e-commerce сервисов в два раза в 2022 году. В эти сервисы входят «Яндекс.Маркет», «ЯндексЕда» и «ЯндексЛавка».

Вообще, нужно отметить, что на сегмент электронной коммерции компания делает очень большую ставку. По итогам 2021 года общий объем инвестиций в этот сегмент превысил 600 млн рублей, а в 2022 году в планах увеличить на 20% до 720 млн рублей.

И это не случайно, ведь наибольший рост среди всех сервисов за прошедший год показал именно «Яндекс.Маркет». Его выручка в IV квартале 2021 года выросла на 210% до 58,78 млрд рублей, а оборот всех сервисов электронной коммерции увеличился на 180% и составил 160,4 млрд рублей.

Планам «Яндекса» способствует и увеличения онлайн-рынка электронной коммерции в стране в целом. Так, товарооборот в 2020 году вырос на 48%, а в 2021 году объёмы особо не замедлились и составили 34% от года к году. Пока рынок e-commerce сервисов будет сохранять такие темпы, прогнозы «Яндекса» на удвоение выручки оправданы.

Также для улучшения финансовых показателей компания планирует сократить расходы за счёт более эффективной логистической и операционной деятельности, улучшить эффективность эксплуатации складских помещений и производительность персонала.

«Яндекс» планирует повысить узнаваемости и лояльности брэнда за счёт маркетинговых и рекламных компаний, а удовлетворенность клиентов за счет развития доставки товаров покупателю в удобное для него время.

Более того, в 2022 году «Яндекс.Маркет» запустит направление «Маркет для бизнеса», благодаря чему юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут покупать со складов «Яндекса» все необходимое для своего бизнеса. На данный момент список доступных товаров «Яндекс.Маркета» составляет до 100 тысяч товаров.

В планах компании в 2022 году развивать направление «Яндекс Банк» и выдавать кредиты своему персоналу. Также среди основных драйверов роста компании — наличие отличной технологической база в области ИИ, которые могут дать преимущество среди конкурентов в будущем.

Хотя по итогам 2021 года «Яндекс» не показал прибыли, но это было вызвано огромными инвестициями в собственные сервисы. В итоге планы компании позитивные с перспективами дальнейшего развития бизнеса, и прогноз по выручке по итогам 2022 года в 490−500 млрд рублей вполне реалистичны», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» предоставил отчёт за 2021 год. Общая выручка в 2021 году выросла на 53% до 356,2 млрд рублей, что выше собственного прогноза компании в 340−350 млрд рублей. В 2022 году «Яндекс» планирует достичь общей выручки в 490−500 млрд рублей, рост на 38−40% гг.

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