София, , 14:12 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии проголосовали в первом чтении за отмену практики предоставления болгарского гражданства («золотых паспортов») крупным иностранным инвесторам. Об этом 17 февраля сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, указанная тема стала предметом длительных дебатов в зале пленарных заседаний. По словам министра юстиции Болгарии Надежды Йордановой, на необходимости прекращении выдачи болгарских документов «в обмен на золото» настояло руководство Европейского союза.

«До недавнего времени любой миллионер, включая тех, кто имеет на родине проблемы с законом, мог получить паспорт гражданина Болгарии, — резюмировала, в частности, она. — Мы должны полностью исключить такую возможность для лиц, не имеющих прочных культурных и исторических связей с нашей страной».

При этом представители ряда партий потребовали проведения тщательной проверки законности уже выданных в Болгарии «золотых паспортов». Соответствующая инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании парламента Болгарии.