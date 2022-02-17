Богота, , 14:09 — REGNUM Колумбия и Нидерланды достигли соглашения, направленного против двойного налогообложения, для стимулирования прямых иностранных инвестиций. Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Иван Дуке

По его словам, этот договор стимулирует приток большего количества прямых иностранных инвестиций в Колумбию.

Договор о ликвидации двойного налогообложения — это инструмент сотрудничества, который способствует доведению двусторонних отношений «до наивысшей точки в истории», подчеркнул Дуке.

Президент Колумбии отметил, что «первоначальные инвестиционные обязательства в размере более 380 миллионов долларов» были взяты на себя местными бизнесменами.