Архангельск, 17 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Приморском районе Архангельской области появится туристический комплекс с аттракционами и аквапарком. Объекты будут построены на территории парка спортивного отдыха «Ensopark», сообщает региональное правительство.

Keliukh Аквапарк

Вместе со строительством гостевого комплекса на земельном участке, прилегающем к парку, запланировано расширение самого парка для занятия водными видами спорта, оборудованного необходимыми сооружениями и соответствующей инфраструктурой. Новый проект по развитию территории рассчитан на шесть лет.

«Вообще таких спортивных парков по всей России не больше трёх. Мы также планируем создание ещё одного небольшого веревочного парка. За день «Ensopark» может принять 800−900 человек. Но наша целевая аудитория — это дети, и мы нацелены на их обучение », — рассказал директор парка Роман Коротаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске появится крытый хоккейный корт.