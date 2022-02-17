Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге прогнозируется ухудшение погодных условий, из-за штормового ветра ожидается высокий подъем воды, предупреждает 17 февраля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Шторм Sochiadm.ru

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 20 м/с. На дорогах гололедица.

«В связи с данными погодными условиями возможен подъем уровня воды в реке Нева до неблагоприятных отметок. Разрушение ледового поля»,— уточнили в городском управлении МЧС.

Как уточняет в свою очередь дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, в ночь на 18 февраля на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра юго-западного, западного направлений и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.

«Решение о задействовании Комплекса защитных сооружений для предотвращения наводнения будет принято после получения уточняющих прогнозов», — предупреждают в КЗС.