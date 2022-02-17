Москва, 17 февраля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Россия не планирует «нападать» на Украину после 20 февраля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую информацию издания Politico.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Наверное, очередной фейк появился», — сказал Песков.

Он выразил надежду на то, что «хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем».