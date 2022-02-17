Триполи, 17 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Не менее 150 сирийских боевиков покинули страну для участия в военных действиях на территории Ливии. Об этом 17 февраля сообщает Al-Hadath.

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По данным журналистов, наёмники были набраны при участии турецких военных, которые организуют их доставку из сирийской провинции Идлиб в Триполи.

Отмечается, что министерство обороны Турции якобы оплачивает услуги сирийских наёмников, которые воюют в Ливии на стороне международно-признанного правительства страны.

По данным журналистов, за возможность отправиться в Ливию боевики сирийских группировок платят своим полевым командирам по $200−250.