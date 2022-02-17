Краснодар, 17 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Начальником управления Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю назначен Игорь Бабаев. 17 февраля состоялась встреча губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с новым руководителем ведомства, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Вы хорошо знаете особенности нашего региона. Уверен, что на новом посту сделаете все возможное для укрепления законности и правопорядка. С краевым управлением Минюста у нас выстроено взаимодействие по разным направлениям. Вместе мы формируем единое правовое поле — приводим в соответствие с федеральными законами муниципальные уставы, краевые нормативные документы. Рассчитываем также на взаимодействие в работе с некоммерческими организациями», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил, что на территории Кубани действует более 6,5 тыс. некоммерческих организаций. В 2021 году в регионе создан Центр развития гражданского общества. Он будет проводить грантовые конкурсы, оказывать юридическую, организационную помощь.

Игорь Бабаев работал в органах прокуратуры Краснодарского края с 1992 года, в Генпрокуратуре. С 14 февраля 2022 года назначен начальником управления Минюста России по Краснодарскому краю.