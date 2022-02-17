Ульяновск, 17 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области реализуются профилактические мероприятия в рамках подготовки к паводку. В зону подтопления при большой воде могут попасть 16 населённых пунктов. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

В ведомстве со ссылкой на Ульяновский центр по гидрометеорологии отмечают, что половодье в регионе ожидается с 5 по 15 марта.

В управлении сообщают, что «при неблагоприятном прогнозе» в зону подтопления могут попасть 16 населённых пунктов, расположенных в Ульяновске, а также в Ульяновском, Сурском, Новоспасском, Мелекесском и Новомалыклинском районах. Спасатели поясняют, что данный прогноз дан на основе многолетних наблюдений, выпавших осадков и состояния почвы.

В настоящее время в муниципалитетах разрабатываются профилактические мероприятия для снижения рисков во время паводка и половодья.

Заместитель начальника управления МЧС Михаил Николаев отмечает, что в регионе проверяются ГТС и готовность сооружений к пропуску паводковых вод. Перед муниципалитетами поставлена задача по расчистке русел рек, «подготовке затороопасных участков к пропуску вод, зачистке снежного покрова и льда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что на борьбу с паводками в стране будет направлено 15 млрд рублей.