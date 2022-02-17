Сеул, 17 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Восемь из десяти жителей Южной Кореи планируют принять участие в голосовании на президентских выборах, которые состоятся 9 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

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Согласно результатам опроса, проведенного среди 15 тыс. человек, 83% респондентов намерены принять участие в голосовании, что является самым высоким показателем с 2012 года.

Известно, что 27% опрошенных примут участие в досрочном голосовании, что на 10% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного перед предыдущими президентскими выборами.

Среди параметров выбора президента жители Южной Кореи назвали характер, компетентность и мораль человека (40%), политические заявления (35%), партийную принадлежность (12,7%).