Кишинёв, 17 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Цены на хлеб в Молдавии вырастут, если поднимут тарифы на электричество. Об этом заявил и. о. генерального директора самого крупного в стране хлебокомбината «Франзелуца» Виктор Матков на заседании парламентской Комиссии по экономике.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

«Все поставщики муки говорят, что не смогут сохранить цену в 7 леев, если повысятся тарифы на электроэнергию. Будет новая волна подорожаний, что нас очень беспокоит», — сказал Матков.

Он добавил, что предприятие в случае подорожания муки не сможет оставить цены на прежнем уровне так как получит убытки. Не повышая цены в ноябре и декабре 2021 года хлебокомбинат понёс более 8 млн леев убытков (почти $0,5 млн).

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что при благоприятном сценарии цены на электроэнергию в республике вырастут в 1,5 — 2 раза.

Напомним, в начале февраля хлеб Молдавии подорожал почти на 40%. Цена сохранилась на социальный хлеб, который выпускают ограниченными партиями.