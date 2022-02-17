Москва, 17 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. У «Яндекса», помимо российских акций, которые уже стоят дорого, есть и ADR на американской бирже, И их стоимость куда привлекательнее, да и картина роста перспективнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый аналитик, финансист Андрей Плотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Яндекс» грамотно, глядя в будущее, диверсифицировал свой бизнес и увёл его дальше от политических рисков. Это решение не только помогло нарастить выручку, но и привлечь без помех санкций зарубежный капитал и пользоваться им сколько нужно.

А с учетом роста спроса на продукцию и сервисы этой компании, доходы компании не просто вырастут, а вполне превзойдут все ожидания своих инвесторов.

Международная подушка безопасности поможет и в будущем «Яндексу» избежать проблемы санкций, политических рисков и даже инфляции.

Поэтому рассмотреть их ADR к покупке было бы неплохой идеей, но не является инвестиционной рекомендацией», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выручка «Яндекса» в 2021 году выросла на 53% и 356,2 млрд рублей. В 2022 году «Яндекс» планирует достичь общей выручки в 490−500 млрд рублей (что составляет рост на 38−40% гг.).

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