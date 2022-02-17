Москва, 17 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Для объектов наследия разработаны критерии значимости, которые будут использоваться при разработке государственных и муниципальных программ. Об этом 17 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Он напомнил, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. По словам Мишустина, правительство России рассмотрит законодательные изменения, устанавливающие важные критерии для определения значимости объектов наследия.

«Они будут использоваться при разработке государственных и муниципальных программ. Это необходимо, чтобы сформировать объективное представление о том, какие объекты нужно восстановить в приоритетном порядке. Такая система критериев также поможет более чётко и эффективно распределять бюджетные средства на эти цели», — сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, Россия богата уникальными объектами наследия, которые хранят традиции народов, проживающих на территории страны, и «их необходимо сохранять и бережно передавать будущим поколениям».