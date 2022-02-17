Джакарта, 17 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что не было достигнуто значительного прогресса в выполнении пяти пунктов по урегулировании ситуации в Мьянме, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Мы все по-прежнему очень обеспокоены ситуацией в Мьянме, в том числе отсутствием значительного прогресса в реализации пяти пунктов», — заявила Ретно Марсуди.

Правительство Мьянмы решило не направлять неполитическую делегацию на встречу глав МИД стран АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 63 956 носителей коронавируса.