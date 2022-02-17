Самара, 17 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Глав четырех сельских поселений привлекли к административной ответственности за ненадлежащее обслуживание автомобильных дорог в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Lenobl.ru Уборка дорог от снега

Сообщается, что стражи порядка проверили обеспечение безопасности дорожного движения и состояние улично-дорожной сети в зимний период в сельских поселениях Нефтегорского района.

В ходе проверки были установлены факты несвоевременной очистки дорог от снега. В связи с этим в адрес глав четырех сельских поселений Покровка, Дмитриевка, Богдановка и Кулешовка были внесены представления. Сейчас они находятся на рассмотрении.

Кроме этого, руководителей этих сельских поселений привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Каждый из них был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Отмечается, что выявленные сотрудниками прокуратуры нарушения уже устранены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области организовали проверку после обрушения части кровли дома.