Казань, 17 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В ближайшие годы многие регионы захотят увеличить финансирование работ в нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

Сагдеев Дмитрий Казань

На примере Татарии он пояснил:

«У нас есть замечательный нацпроект «Безопасные качественные дороги». И есть республиканский кейс Татарии, которая сразу оформила 12 миллиардов на 2021 год. Это была довольно значительная сумма по этому нацпроекту. И это было связано не с тем, что они тянут какую-то федеральную трассу (хотя в этом проекте она тоже есть), они кинули эти деньги на региональные дороги. Сейчас почти все регионы пойдут таким путем.

Во-первых, потому, что туда вписывается модернизация всех городских дорог. К примеру, Казань из этих 12 миллиардов получит, грубо говоря, 9 миллиардов. Это большая реконструкция, в том числе, каких-то окружных дорог и так далее. Набережные Челны из этой суммы получает миллиард с небольшим рублей.

Во-вторых, на региональных дорогах есть узкие места — обычно это — путепроводы, малые мосты, переходы — которые модернизируются. А модернизируют их в связи с очень понятной историей. У нас, если вы помните, есть система «Платон», которая обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и распространяется на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения. И у нас скоро будет взиматься плата за проезд с коммерческих перевозчиков уже и по региональным дорогам.

И есть такой тезис, что довольно странно было бы брать деньги за километры пути грузового автомобиля, если сама дорога неадекватна».

Напомним, благодаря «дорожному» нацпроекту, к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%. В 2021 году масштабная ремонтная компания помогла привести в нормативное состояние более 16 тысяч километров автомобильных дорог.

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