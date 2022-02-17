Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области сотрудницу суда уволили и оштрафовали после того, как она устроила пьяное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Vk.com/PZ Место происшествия

Скандальный случай произошёл 27 января 2022 года. На видео, опубликованном в социальных сетях, сидящая в патрульной машине женщина ругается на ведущего съемку мужчину, рассказывающего детали ДТП и предлагающего взять у девушки тест на алкоголь.

17 февраля в пресс-службе областного суда рассказали о том, что уже бывшего секретаря судебного заседания оштрафовали.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Переславского судебного района Валерия Манцова, бывшая секретарь судебного заседания, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен), ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается в судебном решении.

Постановление в законную силу не вступило.