Пекин, , 13:50 — REGNUM В отставку подал главный тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС.

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Беланов рассказал, что попросил руководство Федерация кёрлинга России не направлять его с командой на чемпионат мира. По его словам, федерация уже удовлетворила его заявление об отставке.

«Моё заявление удовлетворено. Я сообщил о своём решении федерации три дня назад», — сказал Беланов.

Он заявил, что не берёт на себя вину за провальное выступление команды на Олимпийских играх, поскольку в этой ситуации «ничего нельзя было сделать». При этом он добавил, что это не отменяет того, что команда провалилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женская сборная России по кёрлингу заняла последнее место на Олимпиаде, потерпев восемь поражений в девяти матчах.

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