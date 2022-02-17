Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Очередная волна коронавируса, которая будет уже шестой по счёту, может прийти в Россию в летний период.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Об этом 17 февраля сообщил руководитель научного центра «Передовые цифровые технологии» и Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ (Политех) Алексей Боровков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Скорее всего, выздоровление продлится до начала лета, то есть всю весну. А дальше разные события: либо наступает лето, отпуска, перемешивание, подвиды штаммов могут быть привезены, в Санкт-Петербурге белые ночи и так далее», — сказал Алексей Боровков.

Сейчас пик заболеваемости новым штаммом COVID-19 «Омикроном» в городах федерального значения, в Петербурге и Москве, уже преодолён. Теперь наступает этап плавного затухания. Эксперт не отрицает тот факт, что за следующие три-четыре месяца может что-то произойти, «локальное воздействие на социально-экономическую систему», что вызовет очередной пик.

При этом приход шестой волны летом — это пессимистичный прогноз. Всё же математическая модель показывает, что сокращение заболеваемости в России будет происходить до сентября. Следовательно, возникновение новой волны можно ожидать и осенью.

Отметим, в Москве пик пятой волны прошёл 7 февраля 2022 года, а в Петербурге — 14 числа. Согласно математической модели специалистов СПБГУ пик заболеваемости «Омикроном» в России должен пройти 22 — 24 февраля.