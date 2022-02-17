Чебоксары, 17 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор по делу о совершении преступлений в отношении ребёнка. Обвинение было предъявлено отцу девочки, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Семейное насилие

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний чебоксарец. По данным правоохранителей, с сентября 2015 года по июнь 2019 года из-за личных неприязненных отношений он неоднократно бил свою супругу, а с сентября 2018 года по май 2019 года — наносил побои дочери 2015 года рождения.

Следствие также установило, что после развода, проживая отдельно от бывшей жены, он забрал дочь к себе ночевать.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», — говорят в ведомстве.

Злоумышленника задержали после обращения бывшей супруги в правоохранительные органы. Суд признал его виновным в двух эпизодах истязания (п. «г» ч. 2 ст. 117) и насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Приговором суда ему назначено 13 лет колонии строгого режима. Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2022 года вступил в силу федеральный закон о пожизненном сроке для педофилов-убийц и рецидивистов

Подробнее: Вступил в силу закон о пожизненном наказании педофилов-рецидивистов