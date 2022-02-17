Ташкент, 17 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Представители «Узавтопрома» 16 февраля подписали меморандум с крупнейшим китайским производителем электрокаров BYD. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на зампредседателя «Узавтопром» Азизбека Шукурова.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Журналисты издания напоминают, что в конце прошлой недели президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил «Узавтопром» до конца 2022 года провести переговоры с зарубежными компаниями и выбрать стратегического партнера для создания в Узбекистане сборочного производства электромобилей.

Говоря о преимуществах китайского партнера, Шукуров отметил, что «недавно BYD удалось опередить Tesla на внутреннем рынке, продав почти сто тысяч электромобилей».

«А ведь всего пару лет назад американцы подшучивали над китайскими конструкторами, не считая их своими конкурентами», — подчеркнул Шукуров.