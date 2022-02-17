Чистопольский район, Татарстан, 17 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 46-летней местной жительницы, являющейся депутатом Совета Чистопольского сельского поселения, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Павел Филонов. Лошади. 1924—1925

Подозреваемая в 2019 году являлась главой крестьянского фермерского хозяйства. В рамках федерального проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, республиканским минсельхозом ей был выделен грант в размере 2,9 млн рублей на увеличение стада лошадей до 80 голов, обеспечение годового объема производства мяса не менее девяти тонн и поддержании численности поголовья на протяжении пяти лет.

Своих обязательств подозреваемая не выполнила, а деньги направила на иные цели. С целью создания видимости освоения бюджетных средств, фермер заключила фиктивную сделку по купле-продаже лошадей с супругом, являвшимся главой другого крестьянского фермерского хозяйства. Подозреваемая в дальнейшем предоставила в минсельхоз несоответствующие действительности документы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии бывшему председателю Пестречинского суда вменяют восемь статей УК РФ.

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