Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Пользователи TikTok раскритиковали сервис после прямого эфира певицы Ники Минаж. Об этом 17 февраля пишет Daily Mail.

TikTok Tiktok.com

Пользователи обвинили соцсеть в том, что она позволила не темнокожим авторам контента «захватить» основное эфирное время на онлайн-встрече, которая была посвящена Месяцу афроамериканской истории. По словам критикующих, большинство участников трансляции с Ники Минаж «были белыми».

Добавим, что Ники Минаж обратила внимание на недовольство в соцсетях со стороны её поклонников. Она пообещала, что подготовит для них ещё одну встречу: «Я слышу вас, ребята. Я слышала, что вы все говорили — позвольте мне посмотреть, смогу ли я запланировать что-нибудь ещё для вас».

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