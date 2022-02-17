Курган, , 13:46 — REGNUM В Курганской области продлено дистанционное обучение до 28 февраля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

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Однако в малокомплектных школах, где учатся менее 200 детей, занятия продолжатся в очном режиме. Занятия в рамках дополнительного образования продолжатся в онлайн-формате.

Студенты колледжей и техникумов теоретический материал будут проходить с применением дистанционных технологий, практику — в очном формате. Ректорам вузов рекомендуется проводить занятия в аналогичном формате.

Детские сады работают в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.