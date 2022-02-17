Лысьва, Пермский край, , 13:45 — REGNUM В Пермском крае Лысьвенская гордума приняла отставку главы города Александра Гончарова. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято депутатами на внеочередном заседании. И.о. главы муниципального образования назначен замглавы администрации по экономике и развитию территорий 33-летний Никита Федосеев.

В мэрии Федосеев работает с июля 2018 года. До этого заведовал лабораторией «Автомобили и автомобильное оборудование» в лысьвенском филиале Пермского политехнического университета (ПНИПУ). В 2017 году молодой политик успешно участвовал в выборах и получил депутатский мандат. После приглашения на муниципальную службу в мэрию сложил полномочия депутата.

Напомним, Александр Гончаров заявил о досрочном сложении полномочий главы Лысьвы.

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