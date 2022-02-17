Назначен и.о. главы Лысьвы в Пермском крае
Лысьва, Пермский край, 17 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Пермском крае Лысьвенская гордума приняла отставку главы города Александра Гончарова. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Решение принято депутатами на внеочередном заседании. И.о. главы муниципального образования назначен замглавы администрации по экономике и развитию территорий 33-летний Никита Федосеев.
В мэрии Федосеев работает с июля 2018 года. До этого заведовал лабораторией «Автомобили и автомобильное оборудование» в лысьвенском филиале Пермского политехнического университета (ПНИПУ). В 2017 году молодой политик успешно участвовал в выборах и получил депутатский мандат. После приглашения на муниципальную службу в мэрию сложил полномочия депутата.
Напомним, Александр Гончаров заявил о досрочном сложении полномочий главы Лысьвы.