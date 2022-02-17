Лысьва, Пермский край, 17 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Пермском крае Лысьвенская гордума приняла отставку главы города Александра Гончарова. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Решение принято депутатами на внеочередном заседании. И.о. главы муниципального образования назначен замглавы администрации по экономике и развитию территорий 33-летний Никита Федосеев.

В мэрии Федосеев работает с июля 2018 года. До этого заведовал лабораторией «Автомобили и автомобильное оборудование» в лысьвенском филиале Пермского политехнического университета (ПНИПУ). В 2017 году молодой политик успешно участвовал в выборах и получил депутатский мандат. После приглашения на муниципальную службу в мэрию сложил полномочия депутата.

Напомним, Александр Гончаров заявил о досрочном сложении полномочий главы Лысьвы.