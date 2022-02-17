Кишинёв, 17 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Заявления замглавы МИД России Андрея Руденко, сделанные во время его визита в Приднестровье, «вызывали глубокое разочарование» в Кишинёве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии.

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Сообщается, что позиция, которую высказал российский дипломат, якобы не соответствует официальной позиции Москвы о поддержке территориальной целостности Молдавии.

«В министерстве иностранных дел и европейской интеграции считают заслуживающими сожаления заявления российского чиновника о намерениях усилить возможности так называемого мобильного консульского пункта в Тирасполе, который действует без согласия молдавских властей», — говорится в заявлении МИДЕИ.

В молдавском министерстве призвали Москву помнить о положениях Венской конвенции, посвященных дипломатическим и консульским соглашениям.

Стоит отметить, что Руденко посетил Приднестровье 16 февраля, где провёл встречу главой республики Вадимом Красносельским. После неё российский дипломат заявил, что российская сторона планирует расширить консульство, которое работает на территории Приднестровья.