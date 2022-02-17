Тула, 17 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Метеопредупреждение в связи с сильным ветром объявлено на территории Тульской области на 17 — 18 февраля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

«В ближайшие один — три часа с сохранением до конца суток 17 февраля и ночью 18 февраля на территории Тульской области ожидается усиление южного ветра порывы 13−18 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают жителей о необходимости соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предупреждение об усилении ветра спасатели распространили на территории Воронежской области.